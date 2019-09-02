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Lute’un temasları Rum basınında

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BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartları konusunda anlaşma yapmadan gitmek istemediği, bu nedenle bu akşam adadan ayrılışını da erteleyebileceği belirtildi.
Lute’un temasları Rum basınında

Lute’un dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeleri ve iki liderle temaslarını bugün de sürdüreceği, Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Alithia gazetesi “Anlaşma Sağlamadan Gitmiyor – Lute Son ‘Açıkları’ Kapatmak İçin Bugün Yeniden Liderleri Görecek – Anlaşma Sağlamakta Israr Ediyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmelerinde “bazı konuların ortaya çıktığını”, o yüzden liderlerle bugün yeniden görüşme kararı aldığını yazdı.

“LUTE ANLAŞMA YAPMADAN GİTMEK İSTEMİYOR, AYRILIŞINI ERTELEYEBİLİR”

Gazete, referans şartlarında uzlaşı olup olmayacağının Lute’un liderlerle bugünkü görüşmelerinde ortaya çıkmasının beklendiğini belirtirken, Lute’un adadan “anlaşma yapmadan gitmek istemediğini, bu sebeple bu akşamki ayrılışını da erteleyebileceğini” iddia etti.

Lute’un Anastasiadis’le bu sabah saat 11.00’da yeniden görüşeceğini vurgulayan gazete, liderlerle üçlü görüşme yapma ihtimalinin bulunduğunu da belirtti.

Gazete, Lute’un dün Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun yaptığı açıklamaya da geniş şekilde yer verdi.

Prodromu açıklamasında özetle, dünkü görüşmenin verimli geçtiğini, Anastasiadis’in ise Lute’a, “tezlerini ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu yaklaşımını sunduğunu” ifade etti.

Anastasiadis’in görüşmede, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetleri ve kapalı bölge Maraş konusundaki gelişmeleri de gündeme getirdiğini belirten Prodromu, referans şartlarında uzlaşı sağlanması konusunda ilerleme olup olmadığı yönündeki bir soruya karşılık ise Anastasiadis ile Akıncı’nın 9 Ağustos tarihli görüşmeleri sonrasında BM tarafından yapılan açıklamayı işaret etti.

DİSİ VE AKEL

Gazete haberinin devamında, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Politbüro Üyesi Aristos Damianu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Neofitu, Kıbrıs sorununun ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağına güveninin tam olduğunu vurguladı.

AKEL adına açıklamada bulunan Damianu ise “bölünmenin kalıcılaşması için çalışanlara verilecek en güzel cevabın ilkeli bir çözüme götürecek müzakerelerde ısrar etmek olduğunu” belirtti.

Damianu, basın yayın organlarında, gayrı resmi kaynaklara dayandırarak yapılan haberlerde sözü geçen “müzakerelerin başlaması çabasının başarısız olacağı” şeklindeki iddiaların ise Anastasiadis’in tezlerini yansıtmaması dileğinde bulundu.

“İSİMSİZ HÜKÜMET KAYNAĞI ARANIYOR”

Gazete bir diğer haberinde ise Cumartesi günü, Lute’un ziyareti öncesinde Rum Haber Ajansı KİPE’de yer alan ve “isimsiz hükümet kaynağına” dayandırılan bir haberde “müzakerelerin başlamasının imkansız olduğu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapacağının da belirsiz olduğunun” iddia edilmesinin Rum hükümetinde rahatsızlık yarattığı, söz konusu kaynağın kim olduğunun araştırılmakta olduğunu yazdı.

Söz konusu haberin Rum Başkanlık Sarayı’nda “kızgınlığa” sebep olduğu belirtilirken söz konusu hükümet kaynağının kim olduğunun ise henüz tespit edilemediği, hükümetten kimsenin bu açıklamanın sorumluluğunu üstlenmediği vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Lute’un Varlığı New York’u Belirleyecek – Lute İkinci Kez Birebir – Başkan Türk Kışkırtmalarını Dile Getirdi”

Haravgi: “Referans Şarları İçin Üçlü – Lute’dan Anastasiadis ve Akıncı’yla İkinci Tur”

Fileleftheros: “Uzlaşı İçin Çabalıyor – Lute Referans Şartlarını Başarmak İçin Temaslarını Sürdürüyor”

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