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Lute'un temasları sürecek, 4. gün de devam edecek

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Lute’un, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le yarın sabah yeniden bir araya geleceği haber verildi.
Lute'un temasları sürecek, 4. gün de devam edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le yarın sabah yeniden bir araya geleceği haber verildi.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynaklarına göre, bu sabahki Lute-Anastasiadis görüşmesinin ardından gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Lute’un yarın sabah yeniden başkanlığa gideceğini ve sabah 09,15’te Anastasiadis’le yeni bir görüşme yapacaklarını açıkladı.

Açıklamasında “bu işbirliğini verimli olarak da niteleyen” Prodromu, “şartlar kesin hale geldiği zaman, açıklanacaklarını” belirtti.

Prodromu “referans şartlarıyla ilgili ortak bir anlayışa ulaşmaya yakın olduklarını ve Lute’un bunu BM Genel Sekreterine ileteceğini” de belirtti.

Ulusal Konsey toplantısı hakkında ise Prodromu, Anastasiadis’in parti başkanlarını Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini, aynı zamanda parti başkanlarının düşüncelerini ve önerilerini dinlediğini sözlerine ekledi.

Anastasiadis başkanlığındaki Ulusal Konsey toplantısına, Kıbrıslı Rum siyasi parti başkanlarının yanı sıra Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile eski Kıbrıslı Rum lider Yorgos Vasiliyu; hükümet kanadından ise Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis katıldı.

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