  • BIST 1.433
  • Altın 527,081
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Lute'un ziyaret zamanı belli değil

» »
Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la temaslarının sürdüğünü belirtti.
Lute'un ziyaret zamanı belli değil

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la temaslarının sürdüğünü belirtti.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorununda Durum Hala Bulanık – Lute’un Adaya Ne Zaman Geleceği Henüz Belli Değil” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda ortamın belirsiz kalmaya devam ettiğini, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un adaya geliş tarihinin de henüz kesin olarak bilinmediği yazdı.

Lute’un Atina ve Ankara temaslarının ardından New York’a döndüğünü hatırlatan gazete, Lute’un İngiltere’yle de Kıbrıs sorununu görüştüğü yönünde bilgiler bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis dün Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında, Rum hükümeti olarak son 24 saat içerisinde Lute’la, Kıbrıs’a geliş tarihinin kesinleşmesi adına sürekli temasta olduklarını ifade etti.

Lute’un yeni tur temaslarında Kıbrıs sorununun özüne, yani altı ana başlığa da değineceği iddiasında bulunan Hristodulidis, yeni bir beşli konferansın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını arzulamalarına karşın zeminin hazırlığının iyi yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, ikinci bir konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasının yaşanabilecek en kötü şey olacağını belirterek, Türk tarafının söylemlerinin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını zorlaştırdığını da öne sürdü.

“Kıbrıs’taki iki liderin BM Genel Sekreteriyle görüşme gerçekleştirmesinin büyük önem taşıdığını” ifade eden Hristodulidis, örnek olarak ise, 2017 ve 2019 yıllarında liderlerin Genel Sekreterle görüşmelerinin akabinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri gösterdi.

Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişmesinin söz konusu olamayacağı iddiasını bir kez daha yineleyen Hristoduldis, uluslararası toplumun ve güçlü ülkelerin açıklamalarının, Kıbrıs Rum tarafının bu tezini güçlendirir nitelikte olduğunu iddia etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi konusunda diplomatik istişarelerin sürdüğünü de belirten Hristodulidis, bu görüşmenin yakın tarihte gerçekleşmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

HRİSTODULİDİS-NULAND GÖRÜŞMESİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in ABD Siyasi İşlerden Sorumu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Elde ettiği bilgilere göre, Nuland-Hristodulidis görüşmesinde ana konunun Kıbrıs sorunu olduğunu yazan gazete, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini aktardı.

Gazete, ABD’nin Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için etkin bir katılım sağlamaya hazır olduğunu dile getiren Noland’ın, bu çerçevede konuyu Türk tarafına, üst düzey temaslarda gündeme getirdiklerini de ifade ettiğini belirtti.

Noland görüşmede, kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde “yasadışı eylemlerden kaçınılması gerektiğini” ifade ederken ABD Başkanı Biden’ın “Kıbrıs sorununu çok iyi bildiğini ve uzlaşılmış çözüm şekli olan iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması tezine bağlı olduğunu” da vurguladı.

Noland ayrıca, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelere büyük önem verdiğini ifade ederek, Güney Kıbrıs’la güvenlik ve istikrarın sağlanması adına işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta yaz turizmi döneminin, 2,7 milyar Euro gelir kaybı var01 Haziran 2021 Salı 14:18
  • Güney'de nüfusun yarısı aşılandı, kuzey de ise aşılama neredeyse durdu!01 Haziran 2021 Salı 13:19
  • Tatar'ın ELAM açıklamaları Rum basınında01 Haziran 2021 Salı 13:17
  • Güney'de seçimler sona erdi, en genç vekil 26 yaşında, 20 yeni vekil seçildi01 Haziran 2021 Salı 13:15
  • Güney Kıbrıs'ta seçim... Maske takmayan aday tutuklandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:57
  • Tatar güneydeki seçim sonuçlarını değerlendirdi! "Söylemimiz teyit edildi"31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:47
  • Güney Kıbrıs'ta seçimlerde aşırı sağcı ELAM partisi oylarını ikiye katladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:59
  • Güneyde Disi önde sandıkların %25î açıldı30 Mayıs 2021 Pazar 19:26
  • Disy ve Akel çıkış anketlerinde başı çekiyor, işte ilk sonuçlar30 Mayıs 2021 Pazar 18:40
  • Saat 15 itibarı ile güneydeki seçime katılım %45,130 Mayıs 2021 Pazar 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti