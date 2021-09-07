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"Lute’un ziyareti, Ergün Olgun’dan dolayı iptal edildi" iddiası

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Jane Hall Lute’un Kıbrıs ziyareti, Kıbrıslıtürk müzakereci Ergün Olgun’un, Andreas Mavrogiannis ile görüşmeyi reddetmesi nedeniyle iptal edildi.
"Lute’un ziyareti, Ergün Olgun’dan dolayı iptal edildi" iddiası

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Jane Hall Lute’un Kıbrıs ziyareti, Kıbrıslıtürk müzakereci Ergün Olgun’un, Andreas Mavrogiannis ile görüşmeyi reddetmesi nedeniyle iptal edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Omega’ya verdiği röportajda, Kıbrıslıtürk tarafının diyalog için zemin bulunmadığına dair ısrarının, Lute’un New York’ta ortak bir görüşme için zemin hazırlama görevini engellediğini belirtti.

1960 anayasasına geri dönüşle ilgili önerisi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Anastasiadis, lafın gelişi olmadığını ve teklifin özü bulunduğunu söyledi. Ancak, 30 Ağustos’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, önerinin arkasındaki düşünceyi tam olarak açıklamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Önerinin arkasında bulunan düşüncenin, ortak bir devlet oluşturulması için 60 anayasasına geri dönülmesi olmadığını çünkü tarihsel bir ihtiyacın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüştürülmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Ancak Kıbrıslıtürklerin ortaya koyduğu önerilerle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüştürülmesinden uzaklaşıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Britanya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne dair önerisine değindi ve kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

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