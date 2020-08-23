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“Lütfen Gönyeli Barajında balık avlamayın, buradan çıkan balıkları yemeyin”

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“Lütfen Gönyeli Barajında balık avlamayın, buradan çıkan balıkları yemeyin” açıklamasında bulunan Taşkent Doğa Parkı yetkilileri, gerekli incelemenin devam ettiğine dikkat çekti
“Lütfen Gönyeli Barajında balık avlamayın, buradan çıkan balıkları yemeyin”

Gönyeli Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri ile ilgili incelemede bulunan Taşkent Doğa Parkı uzmanları bir dizi uyarılarda bulundu.

“Lütfen Gönyeli Barajında balık avlamayın, buradan çıkan balıkları yemeyin” açıklamasında bulunan Taşkent Doğa Parkı yetkilileri, gerekli incelemenin devam ettiğine dikkat çekti

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Dün gece geç saatlerde gelen bir ihbarı değerlendiren DoğaPark uzmanları hazırlıklarını yaparak bu sabah su ürünleri mühendisimiz Derviş Çavuşoğlu liderliğinde olay yerinde incelemelerde bulundu, testler yapıldı.

İlk belirlemelerde ortaya çıkan bulgular şu şekilde:

1. Aynı suda sinek balıklarının yaşadığı, sazanların ise öldüğü belirlendi. Bu da kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor

2. Barajda su azalması olmuş fakat yaşanan bu durum oksijen azlığı gibi görünmüyor. Açıklarda bile ölü balıkların olması sorunun neredeyse kesin bir şekilde oksijen azlığından kaynaklanmadığına işaret ediyor.

3. İki farklı noktadan yapılan testlerde amonyak oranı olması gerekenden yüksek çıktı (1.5mg/litre), bu da organik kirlilik anlamına geliyor.

4. Bölgede çok ciddi bir lağım kokusu mevcut. Göletin dibi simsiyah ve sürekli kabarcıklar çıkıyor. Ayrıca yüzeyde yer yer beyaz bir tabaka var. Bu belitrtiler ayrı ayrı normal kabul edilebilecek olsa da bunların hepsi beraber gölete bölgeden kirli su girişi olduğunu ve/veya vidanjör boşaltıldığına işaret ediyor.

Bölgeden ve sudan ileri tetkikler için örnekler alındı.

Ülkemizdeki tüm göletler DoğaPark'ın da katkı koyduğu ve Aralık 2019'da yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü ile mutlak koruma altındadır.

Bu noktada yasa uygulayıcılar olan Çevre Koruma Dairesi, Su İşleri Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Gönyeli Belediyesinin devreye girerek kirliliğin kaynağını tespit ederek gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Uyarı: Lütfen Gönyeli Barajında balık avlamayın, buradan çıkan balıkları yemeyin.

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