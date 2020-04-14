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Lütfen iyi gittiğimiz bu Pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!

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Covid-19 hastalarının tedavisinde çalışan ve komitede görev alan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, “Lütfen iyi gittiğimiz bu Pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!” diyerek bazı devlet dairesi ve özel işletmelerin açılmasına tepki gösterdi.
Lütfen iyi gittiğimiz bu Pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!

Coronavirüs hastalarının tedavisinde çalışan ve komitede görev alan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, “Lütfen iyi gittiğimiz bu Pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!” diyerek bazı devlet dairesi ve özel işletmelerin açılacak olmasına tepki gösterdi. “Lütfen, açmayı planladığınız daire ve işyerlerini en azından bu ay sonuna kadar açmayın!” diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yağmur Aldağ, hükümete çağrıda bulunarak olası bir pik artışına hazır olabilmeleri için sağlık ekiplerine zaman tanımasını istedi.

Aldağ, paylaşımında şu ifadeler eyer verdi:

“Aslında buradan bu tarz yazılar yazmak sitemlerde bulunmak ne kadar doğru ne kadar etkili bilmiyorum ama belki bu şekilde bir nebzede olsa sesimi duyabilirsiniz! Benim de oy verdiğim ve desteklediğim hükümet yetkililerimize ÇAĞRIMDIR! Bugüne kadar hiçbir şey istemedim, hiçbir ricada ve talepte bulunmadım!

Bir taraftan hastalarımızı tedavi etmeye çalışırken bir taraftan da sizler çağırdınız, geldik, Toplantı(lar)yaptık, önerilerimizi söyledik, ciddiye alındığımızı zannederek ayrıldık hep yanınızdan; Umutla döndük motivasyonla döndük hep hastalarımızın yanına.

Meğer kazın ayağı öyle değilmiş. Meğer bizler etkisiz elemanlarmışız! Çok şey var yazmak ve söylemek istediğim aslında; ama kendime ve size hala daha saygım var,

Son kalan saygı kırıntılarının hatırına;

Sizden daha önce hiç istemediğim ricayı şimdi alenen istiyorum! Hatta siz ona TORPİL de diyebilirsiniz!

Lütfen, açmayı planladığınız daire ve işyerlerini en azından bu ay sonuna kadar açmayın!

Lütfen size sunduğumuz önerileri ciddiye alın!

Lütfen iyi gittiğimiz bu Pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!

Lütfen, olası bir pik artışına hazır olabilmemiz için bize zaman verin!

Lütfen Halkımızı SAĞLIKLI kılmamıza engel olmayın!”

 

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