Lütfiye Özipek kimdir?

O Ses Türkiye'nin bu yılki birincisi Lütfiye Özipek oldu. Aslen Kıbrıslı olan yarışmacının özel hayatı merak konusu oldu. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Lütfiye Özipek, Gökhan Özoğuz'un takımında yarışıyordu. Peki O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek kimdir?

Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.

Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.

Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Lütfiye Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.

Özipek, Kıbrıs'ta verdiği çeşitli konserler yanısıra vokal koçluğu yaparak, ülkede genç müzisyenlerin yetişmesine de yardımcı oluyor.

(hürriyet)