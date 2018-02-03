Lütfiye yarı finalde

O Ses Türkiye yarışmasının favorilerinden Kıbrıslı ses sanatçısı Lütfiye Özipek, çeyrek finali de geçerek yarı finale yükseldi. Özipek, bu akşam canlı yayınla yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yarı Final mücadelesinde bir kez daha sahne alacak.
Kuzey Kıbrıs'ta da yoğun ilgiyle izlenen "O Ses Türkiye" yarışmasında 3 Şubat bu akşam ve 4 Şubat yarın akşam 2 gece boyunca "canlı yayında oylama" heyecanı yaşanacak. Lütfiye Özipek bu akşam yarı finalde yarışacak, turu geçmesi halinde ise finalde şampiyonluk heyecanını yaşayacak.
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