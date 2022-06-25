Lütfü Özter'i kaybettik

KKTC'nin tanınmış simalarından gazeteci, yazar eski sendikacı Lütfi Özter hayatını kaybetti.

Özter bir süredir tedavi görmekteydi.

Gazeteci Ahmat Tolgay Özter'in ölümünü şu paylaşımla duyurdu:

Lütfi Özter… Bir şehit çocuğu… Baf-Poli TMT eğitim komutanı… Öğretmen… Kurucuları arasında bulunduğu TÜRK –SEN’in Genel Sekreteri… Ustası Necati Taşkın’la birlikte, TÜRK SEN Sosyal Konut beldesinin ön plandaki yaratıcısı.. KKTC’nin kurucu meclis üyesi… Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği Genel Sekreteri… Gazeteci, televizyon programcısı… Milli mücadelemizi yazdığı kitaplarla ve makalelerle belgesel biçimde anlatan… Büyük lider Rauf Denktaş’ın en güçlü biyografik kitabını yazan… Gerçek yurtseverlerin, gerçek rol modellerinden… Ne yazık ki kaldırıldığı yoğun bakımda son nefesini verdi… Günlerce süren yaşam mücadelesinde, yaşama tutunamadı… Onunla son konuşmamız Haziran ayının başında telefonda olmuştu… Az zaman sonra ilerleyen hastalığından dolayı yoğun bakıma gireceğini duyumsatan hiçbir belirti yoktu heyecanlı ve içten ses tonunda... Hoparlörü açık konuşmamıza eşi Emine Hanım da katılmıştı… Bana düzenlemekte zorlandığı o çok zengin arşivinden söz ederken, hiç bilmediğim olayları da anlatmıştı “Bunları da yaz” diyerek. Yazacağım dostum… Ne için varız bu yazı aleminde?. Ha bir de sitemde bulunmuştu bana, o konuşmamızda yazmadan edemem… Hastalığının ilerlediğini ve ölüme yaklaştığını duyumsayınca bu devletin yetkililerine giderek gereken özel tedavisi için özel bir hastanede tedavi görmek istediğini bildirdi, yardım rica etti.. Ona verilen soğuk yanıt şuydu: “Buna doktorlar karar verir!” Şimdi onu yitirmiş olduğumuzu küçük kardeşi Zekâ Mazhar hocamızın sosyal medyadaki şok paylaşımından öğrendim… Bu ülkeye ve bu halka bıraktığı eserleriyle gönüllerde yaşayacak olan Lütfi Özter dostumun ruhu şad, mekânı cennet olsun… Vefalı ve fedakâr eşi, gazetecilikten meslektaşımız Emine Boydağ Özter Hanımefendi’nin, tüm aile bireylerinin, sevenlerinin ve halkımızın başı sağ olsun..