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Lyon’da sarı yelekliler birbiriyle çatıştı: Bir eylemcinin eli koptu

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Sarı yelekliler eylemleri 13’üncü haftasında sürüyor. Fransa’nın birçok kentinde eylemciler yine sokaklardaydı. Dün Paris’teki gösterilerde birçok kişi yaralandı; bir eylemcinin ise eli bileğinden koptu.
Lyon’da sarı yelekliler birbiriyle çatıştı: Bir eylemcinin eli koptu

Sarı yelekliler eylemleri 13’üncü haftasında sürüyor. Fransa’nın birçok kentinde eylemciler yine sokaklardaydı.

Dün Paris’teki gösterilerde birçok kişi yaralandı; bir eylemcinin ise eli bileğinden koptu.

Fransa'nın Lyon kentinde gerçekleşen gösterilerde ise  sağcı ve  sol görüşlü eylemciler birbiri ile çatıştı.

Sağ ve  sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda önce tartıştı ardından birbirine girdi.

Sopalar ve yoldan söktükleri taşlar ile birbirine saldıran eylemcilerden yaralananlar oldu. O anları ise yine vatandaşlar kaydetti.

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