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LYS’de ilk 5 bin’e girerek DAÜ’yü tercih eden başarılı öğrenciler ödüllendirildi

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LYS’de ilk 5 bin’e girerek DAÜ’yü tercih eden başarılı öğrenciler ödüllendirildi
DAÜ, 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde LYS’de ilk 5 bin öğrenci arasına girerek tercihlerini DAÜ’den yana kullanan yeni öğrencileri ile geçtiğimiz Bahar Dönemi’nde İngilizce Yeterlik Sınavı’nda ilk üçe giren öğrencilerini  ödüllendirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde LYS’de ilk 5 bin öğrenci arasına girerek tercihlerini DAÜ’den yana kullanan yeni öğrencileri ile geçtiğimiz Bahar Dönemi’nde İngilizce Yeterlik Sınavı’nda ilk üçe giren öğrencilerini  ödüllendirdi. 2 Kasım 2017 Perşembe günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın makamında gerçekleşen ödül törenine, Öğreni İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş ve Öğrenci İşleri Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu Kale de katıldı. Başarılı öğrencilere yeni laptoplarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden takdim etti. Ödül töreninde öğrencilerle tek tek tanışan ve kendilerini sınavlarda elde ettikleri başarılı puanlardan dolayı tebrik eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’yü burslu olarak tercih eden öğrencilere teşekkürlerini iletti. 

“DAÜ Önemli Bir Üniversitedir”

Yeni öğrencilere üniversite ile ilgili bilgi veren DAÜ Rektörü Prof. Dr Necdet Osam, başarılı öğrencilerin DAÜ’yü tercih etmelerinden dolayı gururlu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün önemli bir üniversite olduğunu belirterek öğrencilere Türkiye’deki bir çok üniversiteyi kazanmalarına rağmen neden DAÜ’yü tercih ettiklerini sordu. Öğrencilerin hemen hemen hepsi ya arkadaşlarının ya da akrabalarının DAÜ’de okuduğunu ve bu kişilerden DAÜ ile ilgili bilgi aldıklarını, aldıkları oldukça olumlu bilgilerden etkilenerek tercihlerini pek çok üniversite arasından DAÜ’yü seçerek yaptıklarını vurguladılar. Herhangi bir arkadaşı veya akrabası DAÜ’de okumamış öğrenciler ise, tercih yaparken internet üzerinden birçok üniversite hakkında araştırma yaptıklarını, DAÜ’nün internet sitesinden aldıkları bilgilerden ve özellikle kampüsün sunduğu olanaklar ile DAÜ’nün uluslararası akreditasyonlara sahip bölümlerinin sağladığı uluslararası diplomadan çok etkilendiklerini ve tercihlerini bu yönde kullandıklarını belirttiler. 

“Oldukça Güçlü Bir Üniversitedesiniz”

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden de konuşmasında öğrencilerin oldukça güçlü bir üniversitede olduklarına vurgu yaparak, DAÜ’yü tercih ederek doğru kararı verdiklerini ifade etti. DAÜ mezunlarının iş bulma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını ve gittikleri yerlerde oldukça başarılı olduklarına vurgu yapan Prof. Dr. Özden, öğrencilere akademik yaşamlarında başarılar diledi.

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