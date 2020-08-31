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M. Kemal Deniz 2020 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonu Ayşen Sağlamer!

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M. Kemal Deniz 2020 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonu Ayşen Sağlamer!
M. Kemal Deniz 2020 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonu Ayşen Sağlamer!

25 Ağustos'ta Yakın Doğu Kolejinde Fenerbahçe Kadın Basketbol, Voleybol, Atletizm ve Kürek Şubeleri kurucusu, Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran efsane kaptan Dr. Ayten BERKALP'ın Açılış hamlesi ile başlayan M. Kemal Deniz 2020 Kadınlar Satranç Şampiyonası 28 Ağustos tarihinde Port View Hotel, Mağusa'da sona erdi.

Eş puanla ilk sıraya yerleşen Ayşen SAĞLAMER ve Eylül GÜNEŞ arasında oynanan eşitlik bozma maçları sonunda 2-0 galip gelen Ayşen SAĞLAMER Birinci, Eylül GÜNEŞ ikinci, Perihan AKYÜREK üçüncü, Defne ÖZ dördüncü ve Zehra Ece ERMEMİŞ beşinci gelerek beş kişilik milli takım havuzuna girme hakkını kazandı.

1.AYŞEN SAĞLAMER
2.EYLÜL GÜNEŞ
3.PERİHAN AKYÜREK
4.DEFNE ÖZ
5.ZEHRA ECE ERMEMİŞ

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