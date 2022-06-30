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M2 işlemcili MacBook Air’in ön sipariş tarihi belli oldu!

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Apple'ın yeni gözdesi M2 işlemcili MacBook Air modeli için ön sipariş ve satışa çıkma tarihi belli oldu. İşte detaylar...
M2 işlemcili MacBook Air’in ön sipariş tarihi belli oldu!

Apple, bu ayın başında Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın ilk etabını düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve 2 yeni MacBook modeli tanıtıldı. Bir süredir de bu cihazların satışa çıkması bekleniyordu. Bugün ise M2 MacBook Air için ön sipariş tarihi belli oldu.

M2 MacBook Air ABD’de 8 Temmuz’da ön siparişe açılıyor!

MacRumors ile iletişime geçen bir perakende market yöneticisinin iddiasına göre, Apple 8 Temmuz’dan itibaren ABD başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde M2 MacBook Air modelleri için ön sipariş almaya başlayacak.

Bu ürünlerin raflara yerleşmesi, yani satışa çıkması için bir hafta daha beklememiz gerekecek. Fakat 15 Temmuz itibariyle, yine ABD dahil birçok bölgede Apple Store ve diğer anlaşmalı marketler üzerinden erişilebilir olacak. Ülkemizde bu tarih henüz doğrulanmamış olsa da yine önümüzdeki ay içerisinde ön siparişe açılması bekleniyor.

Cihazın özelliklerine gelecek olursak, M2 işlemci, selefi olan M1’e kıyasla aynı Watt değerlerinde CPU’da yüzde 18, GPU’da yüzde 25 (GPU, yüzde 35’e kadar çıkıyor) ve Neural Engine’de yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor. Fakat M1 Pro, M1 Ultra ve M1 Max çipleriyle yarışacak düzeyde değil.

Zaten Apple’ın yeni M2 işlemcisi, TSMC’nin 5 nm sürecinin geliştirilmiş bir versiyonu olan 2. nesil 5 nm teknolojisi ile üretiliyor. Dolayısıyla bizlere asıl sunduğu şey, selefinden daha güçlü olduğu halde düşük güç tüketebiliyor olması.

M2’nin bellek denetleyicisi M1’in yüzde 50 üzerine çıkarak 100 GB/s birleşik bant genişliğine ulaşıyor. Ayrıca selefinden yüzde 25 daha fazla transistöre sahip. Bu da yaklaşık olarak 20 milyardan fazla olduğu anlamına geliyor.

M2 MacBook Air özelliklerine baktığımızda ise 2021 model MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç’e benzeyen daha ince çerçeveler ve çentikli bir ekran ile birlikte geldiğini görüyoruz. 13,6 inçlik Liquid Retina paneli, 500 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ayrıca yeni MagSafe şarj konektörü sayesinde 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.

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