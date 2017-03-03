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Maas Bozdağ'a görüşlerini iletmekte kararlı

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Maas Bozdağ'a görüşlerini iletmekte kararlı
Almanya Adalet Bakanı Maas’ın Türk mevkidaşı Bozdağ ile iptal edilen ikili görüşmede ele almayı düşündüğü Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili görüşlerini iletmek için diyalog arayışını sürdüreceği öğrenildi.

Almanya’nın Gaggenau kentindeki "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adlı etkinliğe konuşmacı olarak katılması planlanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Alman Adalet Bakanı Heiko Maas ile de görüşmesi planlanıyordu.

DW Türkçe’nin Alman hükümet çevrelerinden edindiği bilgilere göre Maas, etkinlikten bir saat önce Karlsruhe’de yapılması planlan ikili görüşmede Bozdağ ile Türkiye’de tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında görüşmek istiyordu. Maas’ın özellikle Yücel’e adil ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu muamele gösterilmesi beklentisini aktarmayı hedeflediğini bildirildi.

Maas Karslruhe’ya gitmeye hazırdı

Alman Adalet Bakanı Maas’ın Bozdağ ile görüşmek için Karlsruhe’ya gitmeye hazır olmasının önemine vurgu yapan Alman hükümet kaynakları, "Deniz Yücel’e adil ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu bir yargı sürecinin temin edilmesi Bakan Maas için çok önem taşıyor. Bunun için Karlsruhe’ya seyahat etmeye hazırdı" görüşünü aktardı.

Bakan Maas’ın görüşlerini ve Türk hükümetinden Deniz Yücel konusundaki beklentisini aktarmakta kararlı olduğu ve bu yönde girişimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Adalet Bakanı Heiko Maas, Türk siyasi liderliğinin anayasa referandumu için Almanya’da miting yapmak istemesiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde, "Almanya’da ifade özgürlüğünden yararlanmak isteyen kendi ülkesinde de hukuk devleti ve basın özgürlüğünü güvence altına almalı" demişti.

"İptal kararı siyasi değil"

Bununla birlikte Bozdağ’ın katılması planlanan etkinliğin iptalinin siyasi bir karara dayanmadığı vurgulanıyor. Hükümet kaynakları Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından organize edilen etkinliğin kent belediyesi tarafından yerel mevzuatı ve düzenlemeler ışığında iptal edildiğine, konukların güvenliğinin sağlanamayacağı kaygısına dayandığına işaret ediyor ve "yerel makamların ve sorumluların kararları hakkında yorumda bulunamayız" görüşünü aktarıyor.

Bu arada Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD’nin kurucular toplantısı için salonu kiraladığı, anayasa referandumu ile ilgili olarak Bakan Bozdağ’ın bir konuşma yapmasının öngörüldüğü konusunda yerel yönetimin bilgilendirilmediğine de dikkat çekiliyor. Bozdağ’ın da katılmasının planlandığının Çarşamba günü öğrenildiği, çok daha büyük bir katılım olacağının belli olması üzerine de güvenlik endişesinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer da yaptığı açıklamada yerel idarenin etkinliğin iptal edilmesine ilişkin kararının “Siyasi olmadığını” vurgulamış ve kararın üst düzeydeki siyasi yönetim ile danışılarak alınmadığını söylemişti.

Etkinliğin yapılacağı salona 500 kişinin sığabileceği ancak katılımın çok daha fazla olacağının görülmesi üzerine konukların güvenliğinin sağlanamayacağı endişesinin ortaya çıktığı ayrıca yeterli park yerinin de bulunmadığı duyurulmuştu.

Türk Adalet Bakanı Bozdağ,  Gaggenau Belediyesi’nin Bozdağ’ın katılacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurmasının ardından Alman mevkidaşı Maas ile yapılması planlanan ikili görüşmeyi iptal etmişti.

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