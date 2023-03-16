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''Maaş kesintisi'' kararı komiteden geçti

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''Maaş kesintisi'' kararı komiteden geçti
''Maaş kesintisi'' kararı komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, “Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi”ni, UBP, DP ve YDP’li üyelerin katıldığı dünkü toplantısında oy birliğiyle onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, “Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” gündemi ile yaptığı toplantıda, yasa önerisiyle ilgili çalışmalarını tamamladı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başsavcılık, kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini ifade etti, önerilerde bulundu.

Komite toplantısında ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Önergenin genel gerekçesi

“Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi”nin genel gerekçesinde “6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem kaynağın oluşturulması için bu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.” ifadeleri yer alıyor.

Bu gerekçe ışığında oluşturulan yasa önerisi ile “Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu” oluşturulduğu belirtilen açıklamada komitenin yasa önerisi kapsamında yapılacak maaş kesintilerinin, devlet okul ve binalarının bakımı ve onarımı, gerekli olması halinde yeni okul yapımı, sağlık alanında mevcut binaların depreme karşı bakım ve onarımına katkı sağlamak amacı ile kullanılacağını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, komitenin hükümet tarafından yapılan çalışmada da tasarruf tedbirleri kapsamına dahil ettiği kalemlerde, Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları, Tören ve Ağırlama, Tanıtma, Temsil Giderleri, Siyasi Tanıtma Giderleri, Dernek ve Hane Halkına Yardım ve Mahalli Projeler (Örtülü Ödenekler dahil) olduğu bilgisini verdiği ifade edildi.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite’nin bu yasa önerisi kapsamında yapılacak maaş kesintilerinin dışında ayrıca 20 kalemde ve alanda gerekli düzenlemeleri yaparak katkı sağlamayı amaçladığı ve ilgili yasa önerisi kapsamında oluşturulacak kaynağın da bu yasa önerisi amacı dışında kullanılmayacağı bilgisini verdi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki komite toplantısına Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.

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