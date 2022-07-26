Maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameye ilişkin dava yarın görüşülecek.

Maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve durdurulması için sendikalar tarafından Anayasa Mahkemesi’nde dosyalanan dava yarın görüşülecek.

“Her türlü maaş, on üçüncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkında yasa gücünde kararname”nin iptali için açılan dava ve ara emri talebi yarın saat 09.00’da Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN,GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN,BES,TIP-İŞ, MALİYE-SEN,DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN, dün maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamıştı. Sendikalar, yasa gücünde kararnamenin hem iptalini hem de ara emri çıkarılmasını talep etmişti.

23 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Her türlü maaş, On üçüncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkında yasa gücünde kararname”, Temmuz –Aralık 2022 döneminde, net 15 bin -30 bin TL arası maaş alanlardan yüzde 10; net 30 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılmasını ve 2023’ün Nisan ayı sonuna kadar kesinti yapılan kişilere geri ödenmesini öngörüyor.