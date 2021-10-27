Maaş Krizi.... GMB'den 337 Kişi işten durduruluyor

İşte açıklama;

7 yılda Gazimağusa Belediyesi’ni batırmayı başarmış Belediye Başkanı, 1 kasım itibarı ile bünyesinde hizmet veren 337 çalışanını işten çıkaracaktır.

Yıllardır kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış örnek belediye olan Gazimağusa Belediyesi’ni batıran, elinde avcunda para olmayan, daha önce bünyesinde çalışanlarının maaşlarını ve ek mesailerini ödeyemediği halde belediyeye işçi alımı yapan Belediye Başkanı, belediyenin batmış olduğu gerekçesiyle uzun yıllar belediyede hizmet etmiş, aynı çatı altında çalışan aile fertlerini, partililerini, kendi şöförü dahil olmak üzere gencinden yaşlısına kadar çoğu kişiyi işten çıkaracağını beyan etmiştir.

Hükümetin olmadığı, tüm hak, hukuk, adalet, demokrasi ilkelerinin yerle bir edildiği, hala daha pandemi ile boğuştuğumuz, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamadığımız ve dövizin her geçen gün arttığı bu ekonomik kriz içerisinde, eğitimden sağlığa kadar yerle bir olan kaos girdabında, siyasi görüşü, yaşı ne olursa olsun bu kadar insanın işten çıkarılacak olmasını esefle kınıyoruz.

Böylesi zor bir dönemde bu kadar insanı ekmeğinden ettiniz, mağdur bıraktınız!

Beceremiyorsunuz!

Yapamıyorsunuz!

Ne bu insanlar, ne de bu halk yaptıklarınızı unutmayacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) GENÇLİK ÖRGÜTÜ MAĞUSA İLÇESİ