Maaş ödeme sıkıntısı var mı? Denktaş açıkladı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş , “Hükümet maaş ödeme sıkıntısındadır” söyleminden vazgeçilmesini istedi, böyle bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade etti.Denktaş, “Son kez söylüyorum. Vatandaşa bu kuşkuyu salmaktan vazgeçin” dedi

Genel Kurul’da bugün birçok konuda gündeme dair konuşmalar gerçekleştiriliyor

İlk konuşmayı UBP milletvekili Sunat Atun , mali ve ekonomik konularla ilgili yaptı.

Atun, bütçe açığının tarihi zirvesinde olduğunu ifade ederek, kamuya ait her alanda sıkıntı olduğunu belirtti. KIBTEK’in tarifelerine yaptığı zamların maliyenin çökmüş olmasından kaynakladığını iddia eden Atun, ülke hazinesinin patlak verdiğini belirtti.

Merkez Bankası’nın 2020’de kullanılacak olan kar payının bugünden kullanıldığını kaydeden Atun,hükümetin maaşları ödeyememe riski bulunduğunu söyledi.

2019’da Türkiye ile Mali Protokol yapılamayabileceğini de ifade eden Atun, protokol imzalanmamasındaki sorunun Türkiye’deki sistem değişikliğinde değil, hükümette olduğunu savundu. Atun, TELEKOM ile ilgili çalışmanın detaylarına ilişkin hükümetten bilgi de istedi.

Eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Hükümet maaş ödeme sıkıntısındadır” söyleminden vazgeçilmesini istedi, böyle bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade etti.Denktaş, “Son kez söylüyorum. Vatandaşa bu kuşkuyu salmaktan vazgeçin” dedi.

Protokolün imzalamadığına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Denktaş, protokole ilişkin Türkiye’den bir ay kadar önce ilk heyetle görüştüklerini, ardından ikinci heyetle görüştüklerini aktardı.

Denktaş, “Görüşmeler tamamlandı. Genel Sağlık Sigortası kalan tek eksiktir. Bu konuya ilişkin 31 Mart sonrasında gelecek heyetle görüşerek, tamamlayacağız” dedi.

Serdar Denktaş, “Biz protokolü imzalamak için hazırız. Gecikme Türkiye’den kaynaklanmaktadır. Doğal olarak seçim vardır. Seçimin ardından 10 günlük gibi bir süre içinde imza aşamasına gelineceğine inanıyorum” dedi.

Haziran ayından önce ise para akışının başlayamayacağını öngördüğünü de ifade eden Denktaş, çalışma ve planlamalarını bu tarihe göre yaptıklarını belirtti.

“Kendi kaynaklarımızla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz“ diyen Denktaş, “Protokolün bir yıllık olması önerisi Türkiye kaynaklıdır. Böyle olmaması gerektiğini anlattık, 3 yıllık bir program için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Uzlaşılamayan konuların da mevcut olduğunu; şu an için bu konularda detay vermeyeceğini ifade eden Maliye Bakanı Denktaş, “Türkiye’nin Hükümetle ilgili sorunu olduğu yönündeki eleştirileri de “Türkiye bu kadar küçük düşünmüyor” diyerek yanıtladı.

Türkiye’nin bir sorun yumağı içinde olduğunu, atılacak adımların olumlu olumsuz buraya da yansıyacağını belirten Denktaş, “Türkiye’nin sıkıntılara ilişkin ne yapacağını nasıl bir karar alacağını bekleyeceğiz” dedi.

KKTC’ye yönelik olabilecek olumsuzlukların yine Türkiye ile birlikte aşılacağını vurgulayan Denktaş, Muhalefetin vatandaşı Hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını söyledi.

Aralık ayındaki 100 milyar hariç Ağustos ayından itibaren Türkiye’den hiçbir kaynak aktarılmadığına işaret eden Denktaş, “Öngörülmeyen tüm mükellefiyetleri dahi karşılayabildik. Bu önemli bir başarıdır. Bunu küçümsemeyin” dedi.

Nisan ayından itibaren bankalara geçmişten gelen borçların geri ödenmesine de başlanacağını da açıklayan Denktaş, Merkez Bankasının da kar payından borçların ödenmesi için kaynak aktarılacağını kaydetti.

Elektrikte çoklu tarife sistemini olumlu bulduğunu da ifade eden Denktaş, çoktan yapılması gereken zammın yeni uygulama ile aynı tarihe denk geldiğini, bir hata olmadığını da kaydetti.

Denktaş, zor bir sürecin içinden geçildiğini , yanlışları düzeltmek için hep beraber bir çalışma içine girilmesi gerektiğini de ifade etti.

Güneş enerjisi konusunda BRT’deki pilot uygulamaya atıfta bulunan Denktaş, tüm kamuyu elektrik ödemelerinin dışına çıkarma ve güneş enerjisi kullanır noktaya getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

Genel Kurul’da ikinci güncel konuşmayı, UBP milletvekili Yasemin Öztürk, “Hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik sıkıntılar” konusunda gerçekleştirdi.

Halkın kan ağladığını, yarını dahi göremediğini, en temel ihtiyaç olan gıdayı bile düşünerek aldığını savunan Öztürk, “Halen daha bu sorunları görmezden gelip ‘protokol imzalamadık’ demek doğru değil. Neden önleminizi almadınız” diye sordu.

Hükümetin muhalefeti suçlamak yerine daha iyisini yapması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Kamuyu küçültün, özelleştirmeyi destekleyin. Vergileri düşürün, gümrüğü sıfırlayın. Bilgili müşavirleriniz var hangisinden yararlanıyorsunuz?” dedi.

Hükümetin verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Öztürk, siyasi irade eksikliği yaşandığını savundu. Öztürk, Hükümetin istifa etmesi gerektiğini de vurguladı.

Genel Kurulda daha sonra üçüncü güncel konuşma için UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu kürsüye çıktı.

Çavuşoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın icraatları ve nüfus tartışmaları “ konusunda konuştu.

Çavuşoğlu, hükümetin ülkedeki nüfusu bilmediğini belirterek, bunu eleştirdi. 2011 yılında yapılan nüfus sayımı öncesi ve sonrasındaki tartışmaların yine yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, 2011 yılındaki sayımın sağlıklı verilere sahip olmadığı yönünde iddiaların dolaştığını ifade etti.

2011 yılında da 295 bin nüfus rakamının belirlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, hükümetin 2018 yılı sonunda nüfus sayımı yapacağını belirttiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Hükümet yetkililerinin nüfus konusunda farklı açıklamalar yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, “Hükümetin abisi nüfusun 800 bin olduğunu söylüyor. Bunu neye ve hangi kriterlere göre söylemek zorundadır” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı’nın hükümetleri döneminde ülkede 3 bin 500 civarı vatandaş yapıldığını söylediğini belirterek, verilen vatandaşlıkların kriterlerini sordu? Vatandaşlık yasası ile ilgili açılım konusunda da bilgi istedi. (BRT)