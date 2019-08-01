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Maaşını alamayan kepçe operatörü dozeri kaçırdı

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Denizli’de, çalıştığı inşaat firmasından maaşını ay sonunda alamayan kepçe operatörü Sıddık K., sinirlenip işyerinin önündeki dozeri kaçırdı
Maaşını alamayan kepçe operatörü dozeri kaçırdı

Denizli’de, çalıştığı inşaat firmasından maaşını ay sonunda alamayan kepçe operatörü Sıddık K., sinirlenip işyerinin önündeki dozeri kaçırdı. Kendisini ikna etmek için dozere binen polis memuru ile yoluna devam eden Sıddık K., polis ekipleri tarafından güçlükle durdurulup gözaltına alındı.

Bir inşaat firmasından kepçe operatörü olarak çalışan Sıddık K., dün akşam maaşını almak için gittiği işyerinde maaşların 2 Ağustos’ta (cuma) yatırılacağını öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sıddık K., işyerinin bahçesine park edilen dozeri işyerindekilerin şaşkın bakışları arasında kaçırdı.

İnşaat firması yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, kepçenin Denizli-İzmir karayolu üzerinde olduğunu belirledi. Polis, yol güzergahındaki bir kavşakta dozeri durdurdu. Dozere çıkan bir polis memuru Sıddık K.’yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, ikna olmayan Sıddık K. yoluna devam etti. Dört kilometre ileride ekip otoları ile dozerin etrafını saran polis hareket kabiliyetini engelledi. Durmak zorunda kalan Sıddık K. gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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