Maaşlar 3900 TL Net ve İşçiler sendikalı olacak, çalışanların 1100 TL yatırımlarını da devlet ödeyecek

Çok tartışılan Sosyal güvenlik teşvik yasasında ne var?

Maaşlar 3900 TL Net ve İşçiler sendikalı olacak, 1100 TL'de yatırımları devlet ödeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerel iş gücünü desteklenmesi kapsamında 4 Bin civarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı çalışanın gelecek güvencesi altına alınması adına Yerel iş gücünü destekleme programı hazırlandı.

Programda ne var?

Özellikle emek yoğunluklu sektörlerin 24 ay boyunca desteklenmesi ve yerel iş gücünün artırılması hedefleniyor. Detay Gazetesi hazırlanan programın detaylarına ulaştı.

1) Amaç Ne? Hazırlanan program özellikle emek yoğunluklu sektörlerdeki çalışanları kapsıyor ve yerel iş gücünü destekleyip istihdamı artırmayı hedefliyor.

2) Kaç kişi yararlanacak? Programdan 2 ile 4 bin civarında KKTC vatandaşı çalışanın yararlanması hedefleniyor

3) Ne vaat ediyor? Toplu İş Sözleşmesi imzalayan iş yerlerine devlet 24 ay boyunca tüm sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini ödeyecek. (Bu rakam aylık olarak ortalama en az her işçi başına 1100 TL'ye tekabül ediyor)

3) Şartlar ne? İşverenler çalışanların maaşlarını bankaya yatıracak.

4) Maaş ne kadar olacak? Teşvikten yararlanmak isteyen iş yerleri çalışanlarına maaşları net asgari ücretin en az %15'î kadar fazla vermek durumunda. teşvikle birlikte toplam maaş en az 3900 TL'ye çıkacak.

4) Destek ne kadar sürecek? Devlet, şartları tamamlayan her iş yerinde çalışan emekçiler için 750 TL her ay işçinin hesabına destek yatıracak. Bu 24 ay boyunca devam edecek.

5) Kimler yararlanacak? TİS (Toplu İş Sözleşmesi) imzalayan ve belli sektörlerdeki çalışanlar yararlanacak.

6) Kaynak var mı? Programın yürütülmesi için şimdiye kadar İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından fonda biriktirilen 200 Milyon TL'nin sadece faizi kullanılacak, ana para kullanılmayacak.

7) Kim karşı çıkıyor? KTTO ile KTSO destek programının özellikle sendikalı olma kısmına karşı çıkıyor. Hükümet ortakları HP ile DP ise tasarıya sıcak bakmıyor. Ana muhalefet UBP'de tasarıya karşı.

8) Kim destekliyor? Hükümetin CTP ve TDP kanadı ile Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRK-SEN ve bir çok sendika süreci destekliyor.