Maaşlar farklı tarihlerde ödenecek.. Amcaoğlu: “amaç bankalardaki yığılmayı önlemek”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal yardım alanların, engellilerin ve kamu emeklilerinin 24 Nisan’da, Sosyal Sigorta emeklilerinin 28 Nisan’da, kamu çalışanlarının 4 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.
Amcaoğlu, maaş nitelikli diğer tüm ödemelerin de 4 Mayıs’ta olacağını duyurdu.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla bu ayki maaş ve benzeri ödemeler üç farklı tarihte yapılacak” dedi.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Sosyal yardım alanlar, engelli yurttaşları ve devlet emeklileri 24 Nisan Cuma günü, Sosyal Sigorta emeklileri 28 Nisan Salı günü ve kamu çalışanları ile maaş nitelikli diğer tüm diğer ödemeler 4 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarına önem veriyoruz. Üç farklı tarihte ve her tarih arasına bir kaç gün bırakarak ödeme yapıyor olmasının nedeni, vatandaşların bankalardaki yığılmalarını önlemektir”
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