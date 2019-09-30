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Maaşlar ödenmedi, Belediye Başkanı'nın aracına haciz geldi

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MHP'den İYİ Parti'ye geçen Aydın'ın İncirliova Belediyesi'nde başkan Aytekin Kaya'nın makam aracına, 2014 yılında maaşları ödenmediği için işçiler tarafından açılan dava nedeniyle haciz geldi.
Maaşlar ödenmedi, Belediye Başkanı'nın aracına haciz geldi

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den İYİ Parti'ye geçen Aydın'ın İncirliova Belediyesi'nde, 2014 yılında belediyede işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödendi.

Geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verildi. Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapattı.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2014’te başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Beni ‘belediyenin borçlarını açıklıyorsun, sürekli borçlar hakkında konuşuyorsun’ diye eleştirenler görsünler. Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler" dedi.

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