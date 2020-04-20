  • BIST 98.630
  • Altın 377,244
  • Dolar 6,9392
  • Euro 7,5428
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

"Maaşlar üç farklı tarihte ödenecek" İşte o tarihler

» »
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla bu ayki maaş ve benzeri ödemelerin üç farklı tarihte yapılacağını açıkladı.
"Maaşlar üç farklı tarihte ödenecek" İşte o tarihler

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla bu ayki maaş ve benzeri ödemelerin üç farklı tarihte yapılacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal yardım alanların, engelli yurttaşların ve devlet emeklilerinin 24 Nisan Cuma günü, Sosyal Sigorta emeklilerinin 28 Nisan Salı günü ve kamu çalışanları ile maaş nitelikli diğer tüm diğer ödemelerin ise 4 Mayıs Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, vatandaşların banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymalarına hükümet olarak önem verdiklerini hatırlatırken, üç farklı tarihte ve her tarih arasına bir kaç gün bırakarak ödeme yapıyor olmalarının nedeninin, vatandaşların bankalardaki yığılmalarını önlemek olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: “Yabancı Diplomatlarla BM ve AB çalışanlarının KKTC’ye girişlerine yönelik kısıtlama bir hafta daha uzatıldı”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:17
  • Akıncı:“Sağlık olmadan ne geçim, ne de seçim olur”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:14
  • YDP: “Birazcık Daha Hoşgörü Sayın Başbakan”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:13
  • Maaşlar farklı tarihlerde ödenecek.. Amcaoğlu: “amaç bankalardaki yığılmayı önlemek”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:11
  • "Maaşlar üç farklı tarihte ödenecek" İşte o tarihler20 Nisan 2020 Pazartesi 16:11
  • Sokağa Çıkma Yasağını Dün 64 Kişi İhlal Etti20 Nisan 2020 Pazartesi 16:10
  • Ramazan Ayı Cuma Günü Başlıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 12:59
  • BAF Türk Birliği’nden Birlik Ve Beraberlik Çağrısı20 Nisan 2020 Pazartesi 12:55
  • Ekonomi Bakanlığı, Kasap Ve Marketleri Et Satışı Hakkında Bilgilendirdi20 Nisan 2020 Pazartesi 12:43
  • Başbakan Tatar, bu akşam Saat 20.00’de BRT’de canlı yayına katılıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti