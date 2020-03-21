Maaşlara tırpan! 4000TL üzeri alınan maaşlarda kesinti olabilir

Kamuda yetkili sendikalarla bugün Maliye Bakanlığı’nda bir araya gelen bakan Olgun Amcaoğlu sendikalara özetle alınmasını düşündükleri şu olası tedbirleri önerdi:
-4000 TL ve üzeri maaş alanlardan 3 aylık kesinti yapılması [İleride geriye dönük ödenecek]
- 13. Maaşların ödenmemesi.
- Hayat pahalılığı ödeneğinin bir süre durdurulması.
- Öğretmen ödeneklerinin oranının düşürülmesi. (1.75’ten 1.50’ye)
- Elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi
- Tütün ürünlerine 1 TL kadar zammın yapılması ve oluşturulacak fona aktarılması
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