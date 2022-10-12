Maç Bileti Alan KKTC Vatandaşları Güney’e Geçebilecek

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, BRT’ye yaptığı açıklamada BM nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.
Köprülü, AEK Larnaka-Fenerbahçe maçına bilet alanların KKTC kimlikleriyle Güney’e geçebileceğini
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, BRT’ye yaptığı açıklamada BM nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.
Köprülü, AEK Larnaka-Fenerbahçe maçına bilet alanların KKTC kimlikleriyle Güney’e geçebileceğini
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