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Maç Bileti Alan KKTC Vatandaşları Güney’e Geçebilecek

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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, BRT’ye yaptığı açıklamada BM nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.
Maç Bileti Alan KKTC Vatandaşları Güney’e Geçebilecek

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, BRT’ye yaptığı açıklamada BM nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Köprülü, AEK Larnaka-Fenerbahçe maçına bilet alanların KKTC kimlikleriyle Güney’e geçebileceğini

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