Maç bitti, tartışması bitmedi !

Burcu, bu konunun yeterince tartışıldığına inanmakla birlikte, yanlışların düzeltilmesi adına bugün bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu’nun açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, Rum yönetimi kontrolündeki bir sahada oynanan Mağusa Türk Gücü – Nea Salamina maçını iç siyasetin bir istismar alanı haline getirmek isteyen bazı çevrelerin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarından habersizmiş gibi ‘’yalan – yanlış mesnetsiz ‘’suçlamalara devam ettiklerini belirtti.

Burcu, bu konunun yeterince tartışıldığına inanmakla birlikte, yanlışların düzeltilmesi adına bugün bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu’nun açıklaması şöyle:

‘’Bu suçlamalar; Cumhurbaşkanımızın iki ay öncesinden sahayı bildiği, kendisine yapılan davete icabet edeceğini sadece iki gün önce bildirdiği, Rum tarafınca “iki taraf da makam aracı kullanmadan gitsin” yönünde bir öneri yapıldığı ve bunu reddettiği, Cumhurbaşkanımızın MTG’ye gitmemeleri yönünde baskı yaptığı veya tam tersi olarak onları gitmemeleri yönünde uyarmadığı şeklindedir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız organizatörlere maçın Pile’de BM’nin bulunduğu bölgede ve eşitlikçi bir anlayışla düzenlenmesi halinde davete icabet edeceğini iki gün önce değil, iki ay öncesinden zaten bildirmişti. Rum tarafının “iki taraf da makam arabası kullanmadan gitsin” şeklinde bir önerisi hiçbir zaman olmamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı MTG’ye de BRT’ye de gitmeme yönünde bir baskı yapmamıştır. Kendi gitmeme gerekçelerini ve eşitlik ve mütekabiliyet ilkelerinin önemini anlatmıştır. MTG’nin “Talimat verirseniz gitmeyiz” şeklindeki önerisine “Benim bir sivil toplum örgütü olarak spor kulübüne talimat vermem söz konusu olamaz. Ben size görüşlerimi ve tavrımı anlatıyorum. Kendi kararınızı siz kendiniz vereceksiniz” şeklinde cevap vermiştir.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı aleyhine “Beş yıldır ara bölgede bayraksız nasıl görüşüyor idiyseniz bu maça da o şekilde katılmalıydınız” şeklinde yalana dayalı mesnetsiz suçlamalarda bulunması üzerine 20 Mart tarihinde bir açıklamayla kamuoyuna doğru bilgileri aktardık. Partisi adına Kıbrıs sorunu bağlamında sözcülük yapan ve geçmişte de müzakere heyeti üyeliği yapmış bir milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımız ve önceki Cumhurbaşkanlarımızın ara bölgeye her zaman kendi makam arabaları, fors ve amblemleriyle gittiğini bilmemesi mümkün değildir.

Sayın Oğuzhan Hasipoğlu 20 Mart 2019 günü yaptığı basın açıklamasında yukarıda belirtilen mesnetsiz suçlamalarına devam etmiştir. Ayrıca, Mağusa Türk Gücü – Nea Salamina maçının organizasyonunun sorumluluğu sanki Sayın Cumhurbaşkanımıza aitmiş gibi “elinize yüzünüze bulaştırdınız” şeklinde yakışıksız bir ithamda da bulunmuştur. Barış ve Spor Organizasyonu girişimi ve Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler tamamen bir sivil inisiyatif organizasyonuydu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı bu etkinliğe sadece davetliydi ve önceden defalarca açıklandığı gibi bu davete hangi prensiplerde icabet edeceği organizatörlere iletilmişti. Bu prensiplere uygun davranılmadığı saptandığı için davete icabet edilmemiştir.’’