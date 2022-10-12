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Maç için Güney Kıbrıs’a ilk kez geçecek olan Kıbrıslı Türkler’den KKTC doğum belgesi isteniyor

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Maç için Güney Kıbrıs’a ilk kez geçecek olan Kıbrıslı Türklerden KKTC doğum belgesi isteniyor
Maç için Güney Kıbrıs’a ilk kez geçecek olan Kıbrıslı Türkler’den KKTC doğum belgesi isteniyor

Güney’e geçişlerine izin verilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup KKTC kimliğini taşıyan vatandaşlar, KKTC doğum belgelerini almadan Güney Kıbrıs’a geçiş yapamayacak.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, BM Kıbrıs Barış Gücü nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini; AEK Larnaka-Fenerbahçe maçına bilet alanlar KKTC kimlikleriyle güneye geçebileceğini açıklamıştı.

Ayrıca açıklamada doğum belgesinin de gerekli olduğuna işaret edilmişti.

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