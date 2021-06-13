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Maç sırasında bir anda yığılan Eriksen'in eski kardiyoloğu: 'Hiçbir kalp sorunu bulunmuyordu'

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"Bir an bir şeyi gözden mi kaçırdık diye endişelendim"
Maç sırasında bir anda yığılan Eriksen'in eski kardiyoloğu: 'Hiçbir kalp sorunu bulunmuyordu'

Euro 2020'de Finlandiya-Danimarka karşılaşmasında bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in eski kulübü Tottenham Hotspur'daki kardiyoloğu oyuncunun İngiliz takımında oynadığı sürece hiçbir kalp sorunu yaşamadığını söyledi.

29 yaşındaki Eriksen, Danimarka'nın 42. dakikada taç atışı kullandığı sırada yere yığılmış ve kendisine kalp masajı yapılmıştı. Hastenedeki milli oyuncunun durumunun stabil, bilincinin açık olduğu belirtilmişti.

"Bir an bir şeyi gözden mi kaçırdık diye endişelendim"

Futbolcunun 2019'a kadar tüm testlerini yapan Londra St. George Üniversitesi Kardiyologlarından Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in 2013'ten beri normal testlere girdiğini ancak bir anda yere düşünce kısa süreliğine de olsa bir şeyleri "gözden kaçırdığı" konusunda endişe duyduğunu açıkladı.

The Mail on Sunday gazetesine konuşan doktor, "'Aman Tanrım? Orada görmediğimiz bir şey mi var?' diye düşündüm. Ama tüm test sonuçlarına baktım ve her şey mükemmel görünüyordu" dedi.

"İmzayı atmasından beri onu taramalardan geçirmek benim işimdi ve her yıl test ettik. Dolayısıyla 2019'a kadar yaptığı testler kesinlikle normaldi ve altında belirgin bir kalp rahatsızlığı yoktu. Buna kefil olabilirim çünkü testleri ben yaptım" açıklamasında bulundu.

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