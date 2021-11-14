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Maç sırasında bozulan stat ışıklarını futbolcu tamir etti

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İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS'nin karşı karşıya geldiği maçta stat ışıkları bozuldu. Rakip takımın oyuncusu olaya dahil oldu ve arızayı giderdi.
Maç sırasında bozulan stat ışıklarını futbolcu tamir etti

İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS'nin karşı karşıya geldiği maçta stat ışıkları bozuldu. Rakip takımın oyuncusu olaya dahil oldu ve arızayı giderdi.

Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi. Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı.

Asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.

Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.

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