Avrupa Halk Partisi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Dışişleri Bakanları Komitesi Başkanı David MacAllister “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi bu zor dönemde ümit mesajı olacak” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre Alman CDU Milletvekili ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yakın çalışma arkadaşı olan MacAllister dün DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile DİSİ merkez binasında görüştü. Görüşmede Kıbrıs sorunu, Avrupa’nın geleceği ve Türkiye’deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Neofitu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başladığına atıfta bulunarak “Yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta işgal askerlerini ve yabancı garantörleri asla kabul etmeyeceğiz. Sayın MacAllister’e Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde adil çözüm için mümkün olan her çabayı harcayacağını ileterek Kıbrıs sorununun gidişatını anlattım” dedi.



MacAllister ise “bir ülkenin yeniden birleşmesi cazibeleri çok büyüktür, Kıbrıs halkına başarı diliyorum. Almanya’nın bu konuda bir deneyimi var ve bir ülkenin yeniden birleşmesinin ne demek olduğunu biliyor. Gerek Almanya gerekse Brüksel, Kıbrıs’ın muhtemel yeniden birleşmesine dair bu yeni prosedürü büyük bir ilgiyle takip ediyor” dedi.



David Macallister, Türkiye’de Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandumundan çıkacak sonucun Kıbrıs’ta devam etmekte olan müzakerelere de etkisi olacağı görüşünü ortaya koydu.