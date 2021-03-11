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Maçaoğlu :Bundan sonra tüm işleri ihale değil de kendi imkanlarımızla yapacağız.”

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kentte iki yıldır tüm hizmetleri ihaleye çıkmak yerine belediye bütçesinden karşılayarak yapıyor.
Maçaoğlu :Bundan sonra tüm işleri ihale değil de kendi imkanlarımızla yapacağız.”

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kentte iki yıldır tüm hizmetleri ihaleye çıkmak yerine belediye bütçesinden karşılayarak yapıyor.

Türkiye Komünist Partili (TKP) Maçoğlu, son iki yıldaki yol, park, altyapı, inşaat ve kaldırım onarımı/yapımı gibi hizmetler için ihaleye çıkmadı.

Maçoğlu son olarak Cumhuriyet ile Moğultay mahalleleri giriş bağlantı yolun genişletme çalışmasını da belediye bütçesinden karşıladı.

Başkan, Demiroluk virajı için ihaleye çıkılsaydı 1.4 milyon liralık maliyet oluşacağını, kendilerinin 450 bin maliyetle işi bitirdiklerini ifade etti.

Belediyenin ihale yöntemiyle artık iş yapmayacağını anlatan Maçoğlu, şöyle devam etti: “1500 metrekare alanın özellikle maliyeti 1 milyon civarındayken şu anda 400 bin liraya çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz ve bu durum bizi çok rahatlatıyor. Bizim gibi belediyeler için 1 milyon çok ciddi bir para. Aracımızın yetmediği projelerin dışında bundan sonra tüm işleri ihale değil de kendi imkanlarımızla yapacağız.”

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