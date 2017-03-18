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Macaristan Başbakanı: AB, Türkiye'ye değil kendine güvensin

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Macaristan Başbakanı: AB, Türkiye'ye değil kendine güvensin
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki tartışmalardan yola çıkarak AB'nin mülteci politikasını eleştirdi ve Avrupa'yı kendini koruyabileceği bir süreç başlatması için acil kararlar almaya çağırdı.

Orban Cuma günü katıldığı bir radyo programında Türkiye ve AB arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan krizin ardından gündeme gelen mülteciler meselesini değerlendirdi.

Macaristan Başbakanı, Türkiye ve AB arasında var olan sözleşmenin iptal edilmesi olasılığından yola çıkarak, AB'nin Türkiye'ye karşı daha dikkatli ve hassas bir politika izlemesi gereğini vurguladı.

Viktor Orban Macaristan tarihini anımsatarak, "Tarih güvenliğimizin sadece ve sadece Türkiye'nin eline teslim edilmesinin doğru olmadığını gösteriyor" dedi ve Brüksel'in bu gerçeği kavrayamadığını belitti.

"Hem eleştirip hem güvenliği teslim etmek akılcı değil"

Orban'a göre Avrupa Birliği bir yandan kendi güvenliğini körü körüne Türkiye'nin eline teslim ediyor, öte yandan Türkiye'yi yeterli oranda demokratik bulmayarak ya da pek çok konuda hata yapmakla suçlayarak sürekli eleştiriyor.

Orban bu söylediklerinden, AB'nin eleştirdiği konularda Türkiye'yi masum bulduğunun anlaşılmaması uyarısını da yaptı. Ancak bir taraftan bu konularda Türkiye'yi eleştirirken, diğer taraftan Avrupa'nın güvenliğini sağlama işini Türklerden beklemenin de pek akılcı olmadığını söyledi.

Macaristan Başbakanı, AB'yi süratle kendi güvenliğini sağlamak için adımlar atmaya çağırdı ve "Macaristan kendi sınırlarına ikinci tel örgülerini acil bir şekilde çekiyor, topraklarını koruyor. Biz bu şekilde sadece Macaristan'ı değil, Almanya ve Avusturya'yı da koruyacağız" dedi.

Orban mültecilerin AB'ye alınmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Viktor Orban'a göre mülteciler AB sınırlarının ötesinde durdurulmalı ve gelenler arasında gerçek mültecilerin kim olduğu orada belirlenmeli.

Macaristan Başbakanı, AB'yi süratle kendi güvenliğini sağlamak için adımlar atmaya çağırdı ve "Macaristan kendi sınırlarına ikinci tel örgülerini acil bir şekilde çekiyor, topraklarını koruyor. Biz bu şekilde sadece Macaristan'ı değil, Almanya ve Avusturya'yı da koruyacağız" dedi.

Orban mültecilerin AB'ye alınmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Viktor Orban'a göre mülteciler AB sınırlarının ötesinde durdurulmalı ve gelenler arasında gerçek mültecilerin kim olduğu orada belirlenmeli.

Orban Macar sınırlarında kurulan kampların mültecilerin tutuklanması anlamına gelmediğini, isteyenin geldiği istikamette, yani Sırbistan'a doğru gitmeye her zaman hakkının olacağını söyledi.

Macaristan Parlamentosu Mart ayı başında, ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmalarına yönelik bir yasayı onaylamıştı. Yasaya göre sığınmacılar ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde kurulacak konteyner kamplarda tutulacak.

Viktor Orban AB'nin temel sorunlarından birinin kararsızlık ve gelişmeler karşısında ortak bir tavra varamamak olduğunun da altını çizdi ve "Eğer AB politikasını değiştirmez ise bu kıtanın kaderi gerileme ve önemsizleşme olacak" dedi.

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