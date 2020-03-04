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Macaristan Başbakanı Orban: 130 bin sığınmacı sınırı geçti

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye-Yunanistan sınırından geçen sığınmacı sayısının 130 bin olduğunu savunarak sığınmacıların mümkün olduğu kadar güneyde durdurulması gerektiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Orban: 130 bin sığınmacı sınırı geçti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye-Yunanistan sınırından geçen 130 bin sığınmacının Balkanlar'da olduğunu savundu ve sığınmacıların mümkün olduğunca güneyde durdurulmaları gerektiğini söyledi.

Polonya, Slovakya, Macaristan ve Çekya'dan oluşan Vişegrad Grubu liderlerinin ortak basın toplantısında konuşan Orban, "Yunan-Türk sınırını savunmak yeterli olmayacak. Son çare olarak Avrupa'nın dış sınırını savunacağız" dedi.

AKP'nin sınır kapılarını açmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sınırdan geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamalara en yakın sayı Macristan Başbakanı Orban'dan gelmiş oldu. Soylu'nun açıkladığı rakamlar ile Uluslararası Göç Örgütü'nce açıklananlar arasında büyük fark bulunuyor. Yunanistan da Soylu'nun açıklamalarını yalanlamıştı 

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