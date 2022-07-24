  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Macaristan Başbakanı Orban’ın ırk açıklamaları tepki çekti

» »
ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e sempatisini gizlemeyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın dün yaptığı "ırk" açıklaması uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.
Macaristan Başbakanı Orban’ın ırk açıklamaları tepki çekti

Macaristan’ı demir yumrukla yöneten sağcı başbakan Viktor Orban’ın dün yaptığı açıklamalar gündemden düşmüyor… Macar halkına seslenen Orban, Avrupalıların Avrupalı olmayanlarla birlikte olduğunu ve Macaristan’ın “kırma ırkları istemediğini” söylemesi hem sosyal medyada hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a yakınlığını gizlemeyen Orban, “Ülkemizin vatandaşlarının Avrupalı olmayanlarla dost olmaya ilgisi yok” diyerek “saf macar ırkını ön plana aldığını dile getirdi.

Baile Tusnad Yaz Üniversitesi’nde konuşan Orban, “Avrupalılar, Avrupalı olmayanlarla birlikte olmamalı. Biz dolaşıyoruz, başka yerlerde çalışıyoruz, Avrupa içinde karışıyoruz. Fakat biz kırma  bir ırk ya da çok etnikli bir grup olmak istemiyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği: Türkiye’yi takdir ediyoruz22 Temmuz 2022 Cuma 22:59
  • Almanya Dışişleri Bakanı’ndan NSU’ya karşı birlik çağrısı22 Temmuz 2022 Cuma 16:24
  • Aşırı sıcaklar Polonya ve Yunanistan’ı da etkisi altına aldı, Türkiye sınırına dayandı22 Temmuz 2022 Cuma 15:57
  • İtalya’da parlamento feshedildi21 Temmuz 2022 Perşembe 21:08
  • Avrupa yangınların önüne geçemiyor21 Temmuz 2022 Perşembe 20:11
  • Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı21 Temmuz 2022 Perşembe 19:30
  • Sıcaklar Avrupa'yı vurdu... 10 günde bin 700 ölüm!21 Temmuz 2022 Perşembe 16:42
  • İtalya’da kriz büyüyor: Başbakan Draghi istifa etti21 Temmuz 2022 Perşembe 15:29
  • Almanya ayda 5000 euroya Türk garson arıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:09
  • AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti