Macaristan Belediyeler Meclisi üyeleri Özçınar’ı ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı Avrupa Konseyi yerel ve bölgesel komite temsilcisi olması dolayısıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde ziyaret etti.

Macaristan Belediyeler Meclisi Üyeleri Birliği’nden oluşan bir heyet temasları çerçevesinde dün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı Avrupa Konseyi yerel ve bölgesel komite temsilcisi olması dolayısıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde ziyaret etti. Özçınar Macaristan Belediyeler Meclisi Üyelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Avrupa Konseyi ile ilişkilerin gelişmesi açısından ziyaretin önemini vurguladı. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Konseyinde katıldıkları çalışmaların Kıbrıs’taki Belediyelerin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Macaristan Belediyeler Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Zoltan Peter Varga da görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kardeş belediye ilişkilerine önem verdiklerini vurguladı.