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Macaristan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında enerji alanında işbirliği mutabakatı imzalanacak

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Macaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti arasında enerji alanında işbirliği...
Macaristan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında enerji alanında işbirliği mutabakatı imzalanacak

Szijjarto’nun Kıbrıs Cumhuriyeti temasları çerçevesinde bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, iki bakanın görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini gözden geçireceklerini, aynı zamanda ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Görüşmede ele alınacak konular arasında, İngiltere’nin AB’den çıkışı (Brexit), 2021–2027 çok yıllık maliye bütçe çerçevesi, mülteci konusu, enerji ve diğer konuların bulunacağını belirten gazete, Hristodulidis’in Szijjarto’yu, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin çabası ışığında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle alakalı bilgilendirme fırsatı bulacağını da yazdı.

İki bakanın, görüşmenin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı’nda yer alacak bir törenle enerji alanında iş birliği memorandumuna imza koyacaklarını da bildiren gazete, ardından da Macaristan’ın Kıbrıs’ın güneyindeki elçilik ofisinin açılışının yapılacağını kaydetti.

Politis ise haberinde, Macar Bakan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kostas Kadis’le de görüşeceğini ve görüşmede su kaynaklarının idaresi konusunun ele alınacağını bildirdi.

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