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Macaristan küresel vergi tabanına karşı

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Avrupa Birliği üyesi Macaristan, şu anki haliyle küresel kurumlar vergisi tabanını kabul etmeyeceğini açıkladı.
Macaristan küresel vergi tabanına karşı

Avrupa Birliği üyesi Macaristan, şu anki haliyle küresel kurumlar vergisi tabanını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yayımladığı yazılı bir bildiride “Küresel kurumlar vergisi için minimum bir değer belirlemek ekonomik büyümeyi zedeler. Planlanan yüzde 15 vergi oranı çok yüksek ve reel ekonomiye uygulanmamalı” diyen Macaristan Maliye Bakanı Mihaly Varga, Macaristan’ın OECD görüşmelerindeki tekliflerinin göz ardı edildiğini söyledi.

Macaristan’ın yapıcı görüşmeler için hazır olduğunu belirten Varga, “Hedefimiz Ekim’de gerçekleştirilecek OECD toplantısında tüm ülkelerin ve tüm büyüklükteki ekonomilerin faydalanabileceği adil düzenlemeler üzerinde anlaşabilmek” dedi.

OECD, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde en az yüzde 15 vergilendirilmesi konusunda 130 ülkenin anlaşmaya vardığını bildirmişti.

OECD, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ını temsil eden 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri sağlanacak. Söz konusu oranla, küresel çapta yıllık 150 milyar dolarlık vergi geliri üretilecek.

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