Macaristan sığınmacıları kamplara gönderecek

Macaristan'da parlamentodan geçen yasal düzenlemeyle sığınmacılar iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar kamplardan dışarı çıkamayacak.

Macaristan'da parlamento, ülkedeki tüm sığınmacıların iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar sınırdaki transit merkezlerde tutulmasını öngören yasal düzenlemeyi büyük oy çoğunluğuyla kabul etti.

Düzenleme, ülkede bulunan ve yeni gelen tüm sığınmacıları kapsayacak. Ülkenin güneyindeki konteyner köylerinde tutulacak olan sığınmacıların, iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar Macaristan sınırları içinde serbestçe hareket etmesi ya da ülkeden ayrılması mümkün olmayacak.

Macaristan'ın sağ popülist Başbakanı Viktor Orban'ın sığınmacılar konusunda izlediği katı politikalar, AB'den yoğun eleştirilere yol açmıştı. Macaristan, bugünkü meclis oylamasıyla, 2013'te AB, BM ve AİHM'nin baskısıyla yürürlükten kaldırdığı uygulamalara geri dönmüş oldu.