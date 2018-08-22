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Macaristan'a "sığınmacıları aç bırakma taktiği" suçlaması

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İnsan hakları örgütleri Macaristan’da sığınma başvurusu reddedilen ve transit merkezlerde tutulan bazı sığınmacıların aç bırakılarak ülkeyi terk etmeye zorlandığını iddia ediyor.
Macaristan'a "sığınmacıları aç bırakma taktiği" suçlaması

Göçmen karşıtı politikaları ile öne çıkan Macaristan'ın, sığınma talebini reddettiği bazı kişilere yönelik aç bırakma taktikleri uyguladığı iddia ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çarşamba günü açıklanan raporunda Macar yetkililerin uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal ettiği öne sürüldü. Rapora göre aç bırakma taktiği, Sırbistan üzerinden Macaristan'a geçen ve sığınma başvurusu reddedildiği için transit geçiş merkezlerinde tutulan kişilerin bu karara itiraz etmeksizin ülkeden gönüllü olarak ayrılıp Sırbıstan'a dönmesini sağlamak için kullanılıyor.

Serbien Grenze Ungarn Flüchtlinge Zaun

Sivil toplum kuruluşu Macar Helsinki Komitesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Komite yetkilisi Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada en son bir Afgan sığınmacı kadına yönelik aç bırakma taktiği uygulandığını belirtti. Komitenin Twitter hesabında, Afganistan vatandaşı kadının transit geçiş bölgesinde bu uygulamaya maruz kalan sekizinci kişi olduğu ifade edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor.

Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

Macar Helsinki Komitesi geçen hafta, Afgan sığınmacıyı yiyecekten yoksun bıraktığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Macaristan aleyhinde başvuruda bulundu. Mahkeme bu ay içinde önüne gelen benzer beş davada da Macaristan'ın sığınmacılara yiyecek temin etmesi gerektiği yönünde karar vermişti.

Flüchtlinge am Grenzübergang Röszke

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 2015 yılındaki sığınmacı krizi sonrasında sert bir göç politikası uygulaması Avrupa Birliği içinde tartışma yaratmıştı. Sığınma başvurularını nadiren kabul eden Macaristan'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre, güvenli olarak kabul edilen üçüncü bir ülkeden gelen sığınmacıların başvuruları direkt olarak reddediliyor. Sırbistan güvenli üçüncü ülke olarak kabul ediliyor.

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