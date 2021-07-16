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Macaristan'da 3'üncü doz aşı kararı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında 3'üncü doz aşı uygulanmasına başlanacağını açıkladı.
Macaristan'da 3'üncü doz aşı kararı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında 3'üncü doz aşı uygulanmasına başlanacağını açıkladı. 2'nci dozu olduktan sonra 4 ay geçen herkes aşı için randevu alabilecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Macaristan'da 1 Ağustos itibarıyla COVID-19 üçüncü doz aşısına randevu alınabileceğini söyledi.

2'nci dozu olduktan sonra 4 ay geçen herkesin aşı için randevu alabileceğinin altını çizden Orban, hangi aşının uygulanacağı konusunda ise doktorların karar vereceğini vurguladı.

"Aşı olun" çağrısı

Sağlık personeline aşı zorunluluğu getirileceğini aktaran Orban, henüz aşı olmayanlara "aşı olmaları" çağrısı yaptı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 64 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 808 bin 725'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 15'e çıktı.

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