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Macaristan’da kritik seçimin sonucu belli oldu

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, arka arkaya dördüncü kez seçimlerden zaferle ayrıldı…
Macaristan’da kritik seçimin sonucu belli oldu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, arka arkaya dördüncü kez seçimlerden zaferle ayrıldı… Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırması sonrasında yaptığı açıklamalar ve izlediği siyaset ile oy oranını artırmayı başaran Fidesz Partisi’nin lideri  Peter Marki-Zay’i destekleyen 6 partilik ittifakı da geride bırakmayı başardı.

58 yaşındaki Orban bir konuşma yaparak seçmene seslendi. Orban, “Bu zafer o kadar büyük ki, Ay’dan bile görülüyor. Macaristan’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunduk” ifadesini kullandı.

“SEÇİM ADİL DEĞİLDİ”

Orban’ın partisi sandıktan oyların yüzde 53.1’ini alarak çıkarken muhalefetin oyu ise yüzde 35’te kaldı. Fidesz Partisi ayrıca parlamentoda sandalyelerin üçte ikisine de sahip olacak. Mağlubiyeti kabul eden Marki-Zay ise, “Üzüntümü ve hayal kırıklığımı gizlemek istemiyorum. Bu mücadelenin eşit ve adil olmadığını biliyorduk. Bu seçimin özgür ve demokratik olmadığı tartışmaları da devam ediyor” dedi.

Uzmanlar geleneksel Hıristiyan değerlerini savunan Orban’ın oyları şehir dışında yaşayan yoksul ve yaşlı seçmenden aldığını da aktardı.

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