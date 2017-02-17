Maçın starı: Kayla McBride !

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği FIBA Kadınlar EuroCup 8’li Tur ilk karşılaşmasında İtalya’da 9 sayı farkla yenildiği ReyerVenezia maçının rövanşında rakibini 21 sayı farkla 66-45 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, kalite farkını ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi periyotları18-4, 32-21, 51-33, 66-45 üstün tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesinin rakibine çemberi göstermediği ilk periyot karşılıklı basketler ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla McBride, QuanitraHollingsworth ve CourtneyVandersloot’un sayılarıyla 6.dakikayı 12-2 önde geçti. Konuk ekip Venezia 5 dakikayı aşkın bir süre skor bulamazken, saha içinden 16'da 2 isabet bulabildi. Kalan 3 dakikalık sürede 6-0’lık seri bulan Yakın Doğu Üniversitesi 14 sayılık avantaj yakalayarak ilk periyodu 18-4 üstün geçti.

İkinci periyoda üstün başlayan Yakın Doğu Üniversitesi hücumda zorlansa da üstünlüğü elden bırakmadı. Her iki takımında 2 dakika süreyle skor bulamadığı karşılaşmada skorla tanışan ReyerVenezia, CourtneyVanderslootve KaylaMcBride’ın sayılarına engel olamadı ve 17. dakikada skor 27-14, oldu. Kalan sürede farkı 13 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi ilk devrenin sonunda soyunma odasına 32-21 önde gitti. Devre sonunda, 3 sayı bölgesinden 3/3 isabet bulan Kayla McBride 15 sayıyla sahanın skorer ismi oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısınaQuanitraHolingsworth’un basketiyle giren Yakın Doğu Üniversitesi skoru 34-21’e getirdi. Rakibinden gelen üst üste basketlere karşılık veren Yakın Doğu 43-31 önde geçti. Elin Eldebrink ve Bahar Çağlar ile son 2 dakikada skoru 49-33’e getiren ev sahibi ekip CourtneyVandersloot’un basketiyle üçüncü periyodu da 51-33 önde bitirdi.

Mücadelenin son periyodunda CourtneyVanderslootun basketleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibine yaptığı baskılarla farkı 21 sayıya yükseltti ( 56-35) Skor bulan konuk ekip savunmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Çağlar, AnnaVajdave EssenceCarson’u kontrol edemedi ve skor 64-40’a çekildi. Turu erken garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi, kalan sürede savunmasıyla farkı 20 sayılarda tutarak 66-45’lik skorla çeyrek finale kalmayı başardı.

ÖNE ÇIKANLAR…

Yakın Doğu Üniversitesi'nde, Kayla McBride 21 sayı, 6 ribaund, 1 asist, CourtneyVandersloot 21 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 5 top çalma, QuanitraHollingsworth 9 sayı, 9 ribaund, Bahar Çağlar 6 sayı, 6 ribaunt, 1 asist, EssenceCarson 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, AnnaVajda 2 sayı, 2 ribaunt, Elin Eldebrink 2 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ile performans sergiledi.

ReyerVenezia’da; AshleyWalker 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Marie Ruzickova 12 sayı, 7 ribaunt, SilviaFavento 9 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, CaterinaDotto 4 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.