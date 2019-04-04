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Maçoğlu: Yarın sabah 09:30'da mazbatayı vereceklerini açıklamışlar

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"Güvenlik gerekçesinin ne olduğunu sorduk, 'Size açıklayamayacağım bir nedenden ötürü' yanıtını aldık"
Maçoğlu: Yarın sabah 09:30'da mazbatayı vereceklerini açıklamışlar

Tunceli Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, güvenlik gerekçesi ile mazbatasını alamadı.

Maçoğlu, bu karara tepki göstererek belediye binası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Telefon ile görüştüğümüz Maçoğlu, mazbata için iki gündür ilçe seçim kurulu ile görüştüklerini, mazbatanın bugün sabah 10:00’da verileceğinin söylendiğini aktardı.

Quote Message: İki gündür arkadaşlarımız seçim kuruluna gidiyor. Herhangi bir itiraz olmazsa mazbatanın bugün verileceği söylendi. Bugün saat 10’da gittik. Merkez ilçe seçim kurulu başkanı olan Hakime Hanım, hem güvenlik gerekçesiyle hem de personel eksikliği, yetersizliğinden dolayı mazbatayı vermeyeceklerini söyledi. Güvenlik gerekçesinin ne olduğunu sorduğumuzda 'Size açıklayamayacağım bir nedenden ötürü' yanıtını verdi."

İki gündür arkadaşlarımız seçim kuruluna gidiyor. Herhangi bir itiraz olmazsa mazbatanın bugün verileceği söylendi. Bugün saat 10’da gittik. Merkez ilçe seçim kurulu başkanı olan Hakime Hanım, hem güvenlik gerekçesiyle hem de personel eksikliği, yetersizliğinden dolayı mazbatayı vermeyeceklerini söyledi. Güvenlik gerekçesinin ne olduğunu sorduğumuzda 'Size açıklayamayacağım bir nedenden ötürü' yanıtını verdi."

 
Quote Message: Personel yetersizliği söz konusu olamaz çünkü mazbata dediğimiz birkaç sayfa A4 kağıdına yazılacak resmî bir yazı ve seçim kurulundaki personel bunu hazırlayabilecek yeterlilikte."

Personel yetersizliği söz konusu olamaz çünkü mazbata dediğimiz birkaç sayfa A4 kağıdına yazılacak resmî bir yazı ve seçim kurulundaki personel bunu hazırlayabilecek yeterlilikte."

 
Quote Message: Bizim açıklamamızdan sonra bir duyuru yapmışlar, yarın sabah 9:30’da mazbatayı vereceklerini açıklamışlar. Yani 'bugün git, yarın gel' diyorlar. " from Fatih Mehmet Maçoğlu

Bizim açıklamamızdan sonra bir duyuru yapmışlar, yarın sabah 9:30’da mazbatayı vereceklerini açıklamışlar. Yani 'bugün git, yarın gel' diyorlar. "

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