Maçoğlu Yunanistan Komünist Partisi'ni ziyaret etti

Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Komünist Partisi'ni (YKP) ziyaret etti.

Parti yetkilileri ile görüşen Maçoğlu Ovacık ve Dersim deneyimlerini aktarırıken, YKP de yerel yönetim anlayışını ve kendi deneyimlerini açıkladı.

Maçoğlu, 18-21 Eylül tarihlerinde Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) tarafından düzenlenen 45. Odigitis Festivali'ne katıldı.

KNE üyeleri tarafından karşılanan Maçoğlu ve beraberindekiler, festival alanın gezdi, çeşitli temaslarda bulundu. Maçoğlu burada Yunanistan ile ABD arasındaki askeri üs anlaşmasını protesto eden metni imzaladı.

Maçoğlu ve beraberindekiler, Atina'nın Kesaryani semtinde 1 Mayıs 1944'te Naziler tarafından katledilen komünistlerin anısına yapılan anıtı ve Direniş Müzesi'ni de ziyaret etti.

Maçoğlu ayrıca, "Topraktan Göğe" isimli belgesel filmin gösterimine katıldı ve burada kısa bir konuşma yaptı.