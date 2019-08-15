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Maçoğlu ziyaretinde İmamoğlu: Başkanım bizden 3 ay önde, biz daha 45 gündür görevdeyiz

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31 Mart'ta Türkiye çapında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanı seçilen ve "Komünist Başkan" olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, İBB Başkanı  Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretine geldi.
Maçoğlu ziyaretinde İmamoğlu: Başkanım bizden 3 ay önde, biz daha 45 gündür görevdeyiz

31 Mart'ta Türkiye çapında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanı seçilen ve "Komünist Başkan" olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, İBB Başkanı  Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretine geldi.

İmamoğlu, seçmenlerine seslenerek kendisinden beklenenlerin büyük olduğunu bildiğini söyledi. Dikkati elindek işlerin zorluğuna çeken İmamoğlu Maçoğlu'na döndü ve "Biz Başkanım gibi değiliz, onlar bizden üç ay avantajlı. Biz 45 gündür görevdeyiz" diyerek 31 Mart seçimlerini hatırlattı. 

Maçoğlu ise kendilerini ağırladığı için İmamoğlu'na teşekkür etti ve "Dersimlilerin İstanbul’da olması sizler ve bizler içen gelecekte çok büyük bir destek olacak. Amaca giden yolda hizmetleri olacaktır" ifadelerini kullandı. 

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