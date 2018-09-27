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Macquarie Bank: Türkiye’ye 75 milyar dolar borç lazım

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Avustralya merkezli Macquarie Bank’ın stratejistleri, Türkiye’nin ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmek için 75 milyar dolarlık kredi paketine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Macquarie Bank: Türkiye’ye 75 milyar dolar borç lazım

Cumhuriyet'in Business Insider'dan aktardığı habere göre stratejistler Thierry Wizman ve Gareth Berry, Türkiye için artık faiz artışının yeterli olmadığı, iflasları ve sermaye kaçışını engellemek, borçlarını çevirmek için yüksek krediye ihtiyaç duyulduğu tespitini yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir faiz artışına izin vermesini beklemediklerini vurgulayan iki uzman, Türkiye'nin 180 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcunun yanında 100 milyar dolarlık döviz rezervinin ve 160 milyar dolarlık döviz mevduatının yetersiz olduğunu vurguladı.

'ABD VETO EDER'

Johns Hopkins Üniversitesi'nden profesör Steve Hanke, Erdoğan'ın IMF ile çalışmayı istemeyeceğini çünkü IMF'nin ipleri eline almasının Erdoğan tarafından kabul edilemez bulunacağını öne sürdü. Business Insider'da yayımlanan haberde ayrıca, Ankara IMF'ye başvursa bile ABD'nin bu başvuruyu veto edebileceği hatırlatıldı.

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