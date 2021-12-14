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Macron, “Avrupa Ordusu” için Orban’ın desteğini aldı

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte’yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, milliyetçi politikaları nedeniyle daha önce sert şekilde eleştirdiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la “Avrupa Ordusu” konusunda el sıkıştı.
Macron, “Avrupa Ordusu” için Orban’ın desteğini aldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte’yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, milliyetçi politikaları nedeniyle daha önce sert şekilde eleştirdiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la “Avrupa Ordusu” konusunda el sıkıştı.

AB dönem başkanlığını 1 Ocak’tan itibaren devralmaya hazırlanan Fransa lideri, birliğin Doğu Avrupalı üyeleriyle görüşmek üzere dün Macaristan'a gitti.

Macron, popülist politikaları ve “Avrupa değerleri” konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle birçok AB ülkesinden gelen eleştirilerin hedefi olan Orban'la bir araya geldi.

İngiliz The Times gazetesi, görüşmede iki liderin geçmişteki gerilimi geride bıraktığını, Orban'ın “daha güçlü bir AB, AB ordusu, nükleer enerji ve tarım alanlarında Fransa liderine desteğini sunduğunu yazdı.

Orban, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Macron'un kendisiyle ilgili önceki eleştirilerine değinerek “Fransa ansiklopedicilerin ülkesidir. Tanımlama konusunda en iyisi onlar, bu yüzden yaptıkları tanımlamaları kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı son olarak siyasette karşı saflarda yer aldığımızı ama aynı zamanda Avrupalı ortaklar olduğumuzu söyledi” dedi.

Orban, her iki ülkenin de daha güçlü bir Avrupa'dan yana olduğunu ve Avrupa'nın stratejik özerkliğe ihtiyaç duyduğu konusunda ortaklaştığını söyledi.

Macron da “Siyasi anlaşmazlıklarımız var, bunlar iyi biliniyor. Yine de Avrupa için birlikte çalışma ve sadık ortaklar olma konusunda istekliyiz” diye konuştu.

‘MACARİSTAN VE TÜRKİYE GİBİ OTORİTER DEĞİLİZ’ DEMİŞTİ

Orban'a sık sık sert eleştiriler yönelten Macron, daha önce Fransa'daki aşı karşıtlarının kendisinin diktatör gibi davrandığı yönündeki suçlamalarına “Biz otoriter bir ülke değiliz. Macaristan, Türkiye ya da o tarz bir ülke değiliz” yanıtını vermişti.

The Times, Fransa liderinin “askeri ve ekonomik açıdan egemen bir Avrupa vizyonuna” destek almak amacıyla Macaristan başbakanına uzlaşmacı bir tarzda yaklaştığı yorumu yaptı.

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