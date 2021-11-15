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Macron Bayrağın Rengini Değiştirdi

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Fransa'da, ulusal bayraktaki mavinin tonu sessiz sedasız değişti. Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı Macron'un 2020 yılında aldığı kararla bayraktaki mavi rengi lacivert ile değiştirdiğini doğruladı. Kamuoyuna duyurulmadan yapılan değişiklik tepki çekti.
Macron Bayrağın Rengini Değiştirdi

Macron’un, Fransız İhtilali’nin sembolü olarak görülen lacivert renkli bayrağı geri getirmek istediği için bu kararı aldığı açıklandı.

Fransa'da ulusal bayraktaki renk değişikliği gündem oldu. Cumhurbaşkanı Macron, mavi beyaz kırmızı renkli bayraktaki mavinin tonunu koyulaştırdı.

Elysee Sarayı dahil bir çok resmi bina, bir yıldan fazla bir süredir lacivert renkli bayrakları kullanıyor.

Macron Fransız devriminin sembolünü canlandırmak istedi

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Elysee Sarayı, bayraktaki renk değişikliğini doğruladı. Macron'un bu kararı 2020 Temmuz ayında aldığını açıkladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre renk değişiminin arkasında, Fransız Devriminin sembolünü canlandırmak gibi siyasi bir neden bulunuyor.

Habersiz değişiklik tepki topladı

Sosyal medya ve kamuoyu tarafından bayrağın habersiz değiştirilmesi tepki topladı. Yeni bayrağı kimileri 'devrimci' ve "daha zarif" bulduğu için övüyor. Kimileri ise 'çirkin' diye eleştiriyor.

Devrimin ardından Fransız bayrağında kullanılan lacivert renk, 1976'da dönemin Cumhurbaşkanı Valery Giscard-d'Estaing tarafından Avrupa Birliği bayrağının rengine uyması için hafifletilmişti.

Macron'un, bayrak rengi değişikliğiyle Fransız Devrimine atfının, 2022 seçimleri öncesinde gelmesi dikkat çekti.

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