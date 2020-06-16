Macron bazı ilaçların Fransa'da üretimi için 200 milyon euroluk destek açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta başlatılacak bir girişimle bazı ilaçların üretiminin yeniden Fransa'da yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta başlatılacak bir girişimle bazı ilaçların üretiminin yeniden Fransa'da yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Macron, üretim kapasitesini artırmak amacıyla 200 milyon euro destek sağlanacağını belirtti.

Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Lyon'daki fabrikasını ziyaret eden Macron, "Bu kriz sürecinde, yaygın kullanılan bazı ilaçların artık Fransa'da ve Avrupa'da üretilmediğini herkes gördü. Artık sadece soru sorma değil ders çıkarma zamanı geldi" diye konuştu.

Macron, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan parasetamolü Fransa'da üretilecek ilaçlara örnek verdi.