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Macron: Çare bulunmazsa Avrupa'nın geleceği olmayacak

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Macron: Çare bulunmazsa Avrupa'nın geleceği olmayacak
Macron: Çare bulunmazsa Avrupa'nın geleceği olmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Covid-19'la mücadelesinde Afrika'ya destek sağlama konusunda AB olarak ortak hareket edeceklerini ifade eden Macron, Avrupa'nın birçok sektörde bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa ülkelerinin salgına verdiği yanıtın "simetrik" olmadığını, bunun düzeltilmemesi halinde Avrupa'nın ekonomik olarak daha da etkileneceğini vurgulayarak salgına karşı dayanışma ve birlik içinde olunması gerektiğine işaret etti.

AB'nin ekonomisini yeniden canlandıracak bir planın oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Macron, Avrupa'da daha önce görülmemiş şekilde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5-10 düşmesinin öngörüldüğüne işaret etti.

Macron, şöyle devam etti:

"(Covid-19 salgının yol açtığı sorunlara ilişkin) Dayanışma içerisinde güçlü bir çözüm bulunması gerekiyor. AB Komisyonunun da bu konuda çalışmasını istedik. Fransa çok açık şekilde en kısa zamanda en güçlü yanıtı istiyor. Hızlı ve güçlü yanıt konusunda ortak görüş var. Ancak oluşacak mekanizma konusunda anlaşmazlıklar söz konusu.”

Avrupa'da etkilenen ülkelere ve sektörlere mali destek sağlanması gerektiğini belirten Macron, ancak bu hususta AB ülkeleri içerisinde anlaşmazlıkların bulunduğunu söyledi.

Macron, salgının yol açtığı ekonomik krize karşı Avrupa'nın ortak çözüm bulunmaması halinde Avrupa'nın geleceğinin olmayacağına inandığını belirterek "Avrupa'nın bir parçasını terk edersek tüm Avrupa çöker." değerlendirmesinde bulundu.

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